Авіація сил АТО продовжує завдавати ударів по базах бойовиків

19:09, 11 липня 2014
Військо
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Авіація сил антитерористичної операції продовжує завдавати ударів по базах бойовиків.

Миг-29 / Wikipedia

Про це речник АТО Володимир Селезньов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Так, сьогодні військові авіатори завдали прицільного вогневого удару по базі, яку терористи розмістили на території шахти «Нова» в районі Краснодону. Авіаударом була знищена техніка та жива сила бойовиків", - написав він.

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