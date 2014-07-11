Авіація сил АТО продовжує завдавати ударів по базах бойовиків

Про це речник АТО Володимир Селезньов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Так, сьогодні військові авіатори завдали прицільного вогневого удару по базі, яку терористи розмістили на території шахти «Нова» в районі Краснодону. Авіаударом була знищена техніка та жива сила бойовиків", - написав він.