Терористи взяли в полон пілота збитого українського літака і везуть у Суходільськ - очевидці

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

За його словами, «льотчика цього збитого літака взяли в полон і зараз бойовики везуть його в м.Суходільськ, де розташований штаб терористів». Снєгірьов також додав, місцеві жителі не помітили, щоб на місці збитого літака виходили пошукові групи сил АТО.

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Як повідомляв УНІАН, що кілька годин тому очевидці повідомили про те, що в Луганській області в Краснодонському районі сьогодні, 14 липня, близько 12.30, був збитий бойовиками український літак, льотчик катапультувався. Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації "Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, «в Краснодоском районі, біля шахти «Східна» ДП «Краснодонвугілля») лісосмуги терористами вівся обстріл з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК), і в 12.30 український літак був збитий льотчик катапультувався».

Потім прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook заявив, що «в 12.30 зник зв'язок з літаком ЗС України Ан-26, який виконував завдання в рамках повітряно-транспортного забезпечення активної фази АТО. Причини зникнення зв'язку перевіряються».

Також повідомлялося, що проводиться пошуково-рятувальна операція в певному районі Луганської області.