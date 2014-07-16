Українська військова авіація відновила польоти в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Тепер авіація підтримує наші підрозділи в місцях, де ведуться найзапекліші бої", - сказав він.

Лисенко нагадав, що після початку рятувальної операції з пошуку льотчиків зі збитого терористами АН-26 вильоти української авіації були призупинені.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області було збито український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку були 7 членів екіпажу та одна людина, яка супроводжувала вантаж.

Читайте такожСили АТО призупинили польоти своєї авіації через збитий Ан-26У прес-центрі АТО повідомляли, що чотирьох із восьми членів екіпажу збитого напередодні українського літака Ан-26 врятовано та направлено у безпечний район.

Двох захопили в полон, доля ще двох членів екіпажу невідома.