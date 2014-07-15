Прес-центр АТО уточнив кількість врятованих льотчиків з Ан-26
17:03, 15 липня 2014Політика
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Прес-центр АТО уточнив інформацію щодо врятованих членів екіпажу збитого вчора літака Ан-26. Зокрема, стало відомо, що вдалось урятувати четверих з восьми льотчиків.
Четверих бійців урятовано / facebook.com/alex.osinskiy
Раніше повідомлялось про п’ятьох врятованих.
"Четверо з восьми членів екіпажу літака Ан-26 врятовано та направлено у безпечний район за наслідками проведеної пошуково-рятувальної операції," - повідомляється на сторінці АТО в Facebook.
Окрім того, відомо, що двоє військовослужбовців перебувають в полоні у бойовиків. Наразі організовані та реалізовуються заходи, спрямовані на вивільнення українських військовослужбовців з полону. Доля ще двох членів екіпажу невідома. Пошуково-рятувальна операція продовжується.
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Наразі комісія, яка має встановити причини падіння літака, завершує свою роботу.
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