Прес-центр АТО уточнив кількість врятованих льотчиків з Ан-26

Раніше повідомлялось про п’ятьох врятованих.

"Четверо з восьми членів екіпажу літака Ан-26 врятовано та направлено у безпечний район за наслідками проведеної пошуково-рятувальної операції," - повідомляється на сторінці АТО в Facebook.

Окрім того, відомо, що двоє військовослужбовців перебувають в полоні у бойовиків. Наразі організовані та реалізовуються заходи, спрямовані на вивільнення українських військовослужбовців з полону. Доля ще двох членів екіпажу невідома. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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Наразі комісія, яка має встановити причини падіння літака, завершує свою роботу.