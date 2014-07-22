Військовослужбовці відновлюють інфраструктуру у звільнених від терористів містах

Найбільш складна ситуація зберігається в районі міст і населених пунктів Донецьк, Луганськ, Краснодон, Попасна та в прикордонній зоні. Терористичні угрупування ведуть активну діяльність та намагаються утримати під своїм контролем міста Донецьк, Горлівка та Авдіївка.

Протягом минулої ночі в районі населених пунктів Весела гора та Комишеве терористи обстріляли блокпост, де несуть службу підрозділи сил АТО, застосувавши реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». З цього ж виду зброї о 4 ранку злочинці вели вогонь у напрямку Луганського аеропорту. В обох випадках військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

У населених пунктах Маринівка, Кутейникове та Дмитрівка терористи продовжують підступно обстрілювати підрозділи АТО з артилерійської та мінометної зброї. Бандити обстріляли блокпост поблизу населеного пункту Авдіївка, застосувавши АГС-17. А під час обстрілу населеного пункту Сонцеве терористи вкотре застосували реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». Усі напади терористів успішно відбито. Військовослужбовці Збройних Сил України та підрозділи АТО надають гідну відсіч терористам.

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Бійці підрозділів, задіяних в АТО, ведуть активні бойові дії в районі населених пунктів Успенка, Маринівка та Дякове, які поки що перебувають під контролем терористів.

Вкотре з боку кордону з Російською Федерацією злочинці обстрілювали з мінометів та артилерії населений пункт Кумачеве, блокпост біля Панченкове та перепускний пункт Довжанське.

Бійці АТО успішно утримують зайняті раніше позиції та контролюють звільнені населені пункти. Військовослужбовці ЗС України продовжують розміновувати будівлі та шляхи сполучення, відновлювати інфраструктуру у звільнених від терористів населених пунктах.