Україна розраховує отримати від США 300 тисяч сучасних аптечок

Про це сьогодні, 22 липня, повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій під час брифінгу у Військово-медичному клінічному центрі «Головний військово-медичний госпіталь».

За його словами, начальник Генерального штабу ЗС України прийняв рішення переукомплектувати аптечки військовослужбовців радянського стандарту, вилучивши з них непотрібні антидоти проти радіації, хімічних речовин тощо. Таким чином в аптечці залишили два перев’язувальних пакети, кровоспинний джгут і антишоковий засіб.

"Цим засобом у нас був «Буторфанол», який нам постачав Горлівський «Стирол», але зараз він заблокований, виробництво знищено, тому ми переходимо на інший препарат — «Налбуфін», який є синтетичним морфієм, він ще ефективніший", — зазначив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України повідомив, що з головною проблемою з аптечками є чохол, який коштує 200 грн, тобто його вартість вдвічі дорожча, ніж сам вміст аптечки.

"Тому ми розраховуємо на гуманітарну допомогу, яку нам дають американці. З Америки вже прийшло понад 2,5 тисячі, але ми запланували до 300 тисяч таких аптечок. У цих аптечках нам подобається чохол і джгут, тому що американські джгути в сучасних умовах ефективніші, ніж наші гумові", — додав він.

Також полковник медичної служби Віталій Андронатій повідомив, що йде робота щодо постачання кровоспинних препаратів, зокрема, «Гемостопу» який являє собою бинтову пов’язку, просочену хітозаном. Через тиждень до військ будуть направлено перші 20 тисяч препаратів.