Військово-медичному клінічному центру Ірпіня надали медичне обладнання

На заході були присутні директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони полковник медичної служби Віталій Андронатій, начальник Національного університету оборони ім. І. Черняховського генерал-лейтенант Василь Телелим, начальник Військово-медичного клінічного центру Ірпіня підполковник медичної служби Андрій Кіх, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Рішення допомогти військовим медикам було прийняте на спільному засіданні Вченої ради Національного університету оборони, Ради офіцерів, Ради ветеранів та Жіночої ради університету.

"Дуже важливо допомагати всім тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає незалежність та цілісність України, спокій нашого народу", - наголосив Василь Телелим. - Ми дізналися, що колегам із Ірпінського військового госпіталю необхідна спеціалізована апаратура для лікування поранених під час антитерористичної операції військовослужбовців. Спільними зусиллями та завдяки добровільним пожертвам офіцерів університету нам вдалося зібрати необхідну суму для купівлі апарату прискореного загоєння ран.

За час проведення АТО було поранено майже 1000 бійців. З’явилася потреба у вакуумно-терапевтичних апаратах. Але в госпіталях їх недостатньо для лікування такої кількості поранених. Тому подарований Університетом оборони апарат буде незамінним.

Андрій Кіх зазначив, що до сьогоднішнього дня в госпіталі таких апаратів було лише 2 - у травматологічному відділенні. Їх не вистачає для лікування всіх поранених. Подарований апарат відтепер буде використовуватися в хірургічному відділенні.

Начальник Ірпінського військово-медичного клінічного центру подякував представникам Університету оборони за медичне обладнання. "Ми робитимемо все можливе, щоб хлопці швидше стали на ноги та повернулися до строю", - сказав він.