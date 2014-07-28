Військові лікарі в Дніпропетровській області отримали медичне обладнання

Військовий госпіталь працює з 200-відсотковим навантаженням, медичний персонал практично цілодобово знаходиться на своїх робочих місцях та докладає максимум зусиль для надання допомоги пораненим. Як зазначив начальник госпіталю полковник медичної служби Андрій Рильський, левову частку всіх уражень складають саме травматичні ушкодження, переломи кінцівок: відкриті, закриті, вогнепальні, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Читайте такожВійськовий госпіталь отримав благодійної допомоги на 1,6 млн грн

"Ультрафіолетові камери та бактерицидні опромінювачі, передані університетом, допоможуть працювати оперативніше. В медицині дрібниць не буває, все, що нам передають для лікування поранених, є цінним, необхідним і своєчасним. Для надання допомоги пораненим до нас приїздять фахівці з Києва, інших міст України. Ми підготували документи на розширення госпіталю, тож заклад стане потужнішим", - наголосив начальник військового госпіталю.

Придбані університетом 3 ультрафіолетові камери для зберігання медичного стерильного інструмента, бактерицидні опромінювачі для стерилізації перев’язувального матеріалу, хірургічні шовні матеріали та найнеобхідніші медикаменти для лікування військових були передані до хірургічного відділення шпиталю. Ректор Дніпропетровського національного університету Микола Поляков зазначив, що виконує почесне доручення колективу.

"Університет вже допоміг шпиталю у проведенні Інтернету для поранених військових, що перебувають у хірургічному відділенні. У списку доброчинних справ викладачів і студентів - матеріальна допомога у придбанні медичних препаратів, волонтерська робота студентів і викладачів у координаційному центрі "Допомога Дніпра", де щоденно працюють майже 25 осіб. Ми координуємо наші зусилля із медиками, владними структурами, що займаються цими питаннями, і намагаємося надавати саме ту допомогу, що сьогодні необхідна, і саме там, де вона потрібна", - наголосив ректор університету.

До доброчинної справи також долучилися представники об’єднання автомобілістів Дніпропетровщини. Днями для потреб поранених військовослужбовців у військову медичну установу доставлено понад 400 кг овочів та свіжих фруктів.