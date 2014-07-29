За 18 км від українського кордону виявлено 29 вертольотів та два військові літаки РФ - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Так, за його даними, із залізничної станції «Уразово» РФ, що напроти Харківської області, відвантажено 6 БТР.

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