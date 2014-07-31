Терористи з артилерії обстріляли позиції сил АТО в Луганській області

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Терористи не припиняють обстріл позицій і блокпостів сил АТО", - йдеться в повідомленні.

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"О 12.20 стався артилерійський обстріл позицій сил АТО в районі населеного Весела Тарасівка Луганській області, і з 12.25 до 13.05 - обстріл позицій сил АТО в районі населеного пункту Білоріченське Луганській області", - повідомляє прес-центр.