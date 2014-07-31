За добу бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО - РНБО
13:27, 31 липня 2014Військо
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За минулу добу бойовики 15 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко в коментарі УНІАН.
«За минулу добу бойовики 15 разів обстріляли блокпости та позиції сил АТО», - зазначив він.
Читайте такожУкраїна витрачає 70 млн гривень в день на проведення АТО - Порошенко«Протягом доби терористи обстріляли блокпости та позиції підрозділів ЗС України в районах Маринівки, Моспиного, Д’якового, Сабіївки та аеропорту Луганськ», - додав Лисенко.
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