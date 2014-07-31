За добу бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО - РНБО

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко в коментарі УНІАН.

«За минулу добу бойовики 15 разів обстріляли блокпости та позиції сил АТО», - зазначив він.

Читайте такожУкраїна витрачає 70 млн гривень в день на проведення АТО - Порошенко«Протягом доби терористи обстріляли блокпости та позиції підрозділів ЗС України в районах Маринівки, Моспиного, Д’якового, Сабіївки та аеропорту Луганськ», - додав Лисенко.