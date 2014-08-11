Спецпідрозділ міліції "Суми" вирушив в зону АТО

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС у Сумській області правоохоронці вирушили на Донбас на минулих вихідних, але кількість бійців при цьому не уточнили.

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Згідно з повідомленням, перед строєм правоохоронців з напутнім словом виступив начальник Управління МВС у Сумській області Анатолій Ричкаль, який побажав бійцям повернутися без втрат і зазначив, що захист Батьківщини - "це найвідповідальніша робота для кожного: і для співробітника міліції, і для чоловіка".

У свою чергу командир загону запевнив, що особовий склад, який відбуває в зону АТО, забезпечений усім необхідним спорядженням і готовий до виконання будь-яких службових завдань.

Як повідомляв УНІАН, підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення "Суми" Управління МВС у Сумській області був створений з метою забезпечення охорони громадського порядку, мобільного реагування у разі загострення криміногенної обстановки, захисту прав, здоров'я і життя громадян, а також для захисту суверенітету і цілісності держави в плані запобігання сепаратистських проявів, провокацій і масових заворушень.