У РНБО розповіли про нову тактику ведення АТО
У інформаційному центрі РНБО наголосили, що точкове знищення бандформувань і колон з технікою виявилось більш ефективним, ніж фронтальний наступ.
Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко розповів про нову тактику ведення АТО на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Зміна тактики АТО принесла позитивні результати, точкове знищення бандформувань і колон з технікою виявилось більш ефективним, ніж фронтальний наступ», - заявив він.
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Лисенко уточнив, що «тактика стосується розриву угруповань бандформувань терористів на шматки, тобто з різних боків вони відчувають і оточення, і вже в них дуже мало можливості отримати допомогу від сусідньої країни».
«Йде блокування і поступове знешкодження терористичних банд. Ми зараз у постійному наступі – це вже не зупинити, але ми це робимо дуже обережно», - наголосив речник РНБО.
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«Перше – це майже 100% розвідка тієї місцевості, куди має піти бойовий підрозділ, і це обов’язкова розвідка, яка має доповісти про наявність мирних мешканців. Щоб вони не постраждали під час бойової операції», - зазначив Лисенко.
Він зауважив, що «якщо є якась загроза для мирного населення, то обов’язково відпрацьовується механізм роботи спеціальних точкових груп – це снайпери, це спеціальні маленькі невеличкі тактичні групи, які виконують специфічні завдання із виведення з ладу бойової техніки терористів і вибиття їхніх ватажків».