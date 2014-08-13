Терористи вночі обстріляли позиції сил АТО в шести населених пунктах
10:03, 13 серпня 2014Військо
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Терористи за ніч обстріляли позиції сил української армії в шести населених пунктах.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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