У РНБО розповіли про російські винищувачі, які періодично курсують уздовж кордону України

Для підтримки терористів на сході України з Бєлгородської області РФ періодично вилітають два винищувача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Відчуваючи критичність ситуації, росіяни посилили провокації на кордоні з Україною. З військового аеродрому у Валуйках Бєлгородської області періодично вилітають два винищувача збройних сил Російської Федерації. Один з літаків курсує в західному напрямку вздовж кордону України, інший – у східному. Під час польотів мають місце випадки перетину повітряного простору України", - сказав Лисенко.