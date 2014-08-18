Більше 40 поранених у зоні АТО отримають вищу освіту за цивільними напрямками підготовки

15:58, 18 серпня 2014
Військо
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У період з 18 по 23 серпня 2014 року із зазначеною категорією військовослужбовців проводяться вступні випробування.

REUTERS

З метою реалізації ініціативи Міністра оборони України генерал-полковника Валерія Гелетея щодо залучення до вступу за заочною формою навчання за цивільними напрямками підготовки військовослужбовців поранених під час виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції в оборонному відомстві проводиться відповідна робота.

З метою забезпечення соціального захисту зазначеної категорії військовослужбовців, Департаментом військової освіти та науки разом з Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України, а також вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів (ВВНЗ) вживаються заходи щодо реалізації відповідного доручення Міністра оборони України.

Представниками ВВНЗ проведено попередню роботу в медичних закладах Збройних Сил України з військовослужбовцями Збройних Сил України з числа осіб рядового та сержантського складу, які отримали поранення під час участі в проведенні антитерористичної операції і на цей час знаходяться на стаціонарному лікуванні у військових медичних закладах Збройних Сил України.

У період з 18 по 23 серпня 2014 року із зазначеною категорією військовослужбовців проводяться вступні випробування. З цією метою було сплановано та організовано роботу виїзних приймальних комісій вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів ВНЗ у військово-медичних закладах ЗС України.

За результатами попередньої роботи представників ВВНЗ у військово-медичних закладах ЗС України більше 40 осіб виявили бажання отримати відповідний рівень вищої освіти за рахунок коштів бюджету Міністерства оборони України.

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