У Києві попрощалися з командиром батальйону "Київська Русь"

Сьогодні, 18 серпня, в Києві, у приміщенні Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України провели в останню путь командира 11 батальйону територіальної оборони «Київська Русь» полковника Олександра Гуменюка. Попрощатися з героїчно загиблим військовослужбовцем прийшли більше тисячі людей.

Полковник Олександр Гуменюк загинув у нерівному бою з терористами поблизу міста Дебальцево, що на Донбасі. Злочинці організували засідку на бійців та командира батальйону, які проводили рекогносцировку місцевості перед наступом. Сили були надто нерівними — шістьом нашим військовослужбовцям протистояли близько 50 добре озброєних терористів. Проте наші співвітчизники героїчно прийняли бій, в результаті якого загинув командир батальйону та три бійці.

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Після панахиди в столичному Будинку офіцерів було відслужено заупокійну службу у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховають Олександра Гуменюка на Лук’янівському військовому кладовищі у столиці України.

Товариші по службі Олександра Гуменюка розповіли, що він був справжнім патріотом України, бойовим офіцером, який зажди першим йшов у бій, і вів за собою своїх підлеглих. Олександр Гуменюк був професіоналом військової справи, рішучим командиром, справедливим керівником та незламним бійцем за Україну.

У загиблого військовослужбовця залишилася дружина та троє неповнолітніх дітей.

Вічна пам’ять та Слава Героям!