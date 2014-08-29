Першокурсники Військової академії пройшли табірний збір

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Захід проводився під керівництвом начальника факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення полковника Олега Сухіна і тривав близько місяця, сказано в повідомленні.

З огляду на останні події в країні адміністрація збору та викладачі академії зосередили зусилля на практичних деталях нормативів за предметами навчання, ґрунтовному опануванні первинних навиків у тактичній та вогневій підготовці, переданні курсантам особистого досвіду військової служби та досвіду ведення бойових дій на прикладах сучасних збройних конфліктів.

Загалом упродовж табірного збору з першокурсниками було проведено заняття з тактичної, вогневої, розвідувальної, інженерної, фізичної, стройової підготовки, організації зв’язку, військової топографії, вивчення статутів та основ військової педагогіки та психології тощо.