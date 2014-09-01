Міністр оборони України звернувся з нагоди Дня знань

Прийміть щирі вітання з Днем знань, що розпочинає новий навчальний рік, який, я переконаний, принесе Вам нові успіхи на поприщі освіти та науки.

Цьогорічне свято знань проходить в особливих обставинах для наших Збройних Сил, українського народу і держави в цілому. Іспит у наших випускників-військовослужбовців приймає найсуворіший екзаменатор — антитерористична операція, а вартістю нестачі знань, умінь і навичок військового фахівця є найцінніше — людське життя.

Військова освіта і наука у цій новій реальності набуває першочергового значення, на кожного військового фахівця і представника викладацького складу український народ покладає великі сподівання, адже нині у військових навчальних закладах всіх рівнів закладається майбутнє наших Збройних Сил, що стоятимуть на сторожі незалежності України і мирного життя її громадян.

Шановні викладачі!

Ви — організатори навчально-виховного процесу, Ваша праця є підґрунтям для розвитку творчого мислення, активної роботи Ваших вихованців, тож активно заохочуйте їх на здобуття освіти, адже Збройним Силам України потрібні висококваліфіковані військові фахівці, здатні в складних умовах бойових дій приймати сміливі й виважені рішення.

Від вас багато в чому залежить, якими вони будуть і настільки міцним і надійним буде захист нашої держави — України.

Закликаю кожного з Вас переосмислити своє ставлення до змісту і методики викладання, ретельно проаналізувати власний багаж знань, умінь і навичок, скинути з нього непотрібний баласт, наповнити сучасною інформацією.

Шановні слухачі, курсанти, ліцеїсти!

Ви — майбутнє ядро наших Збройних Сил, тож гартуйте свою майстерність в навчальних аудиторіях і на полігонах. Ваше навчання — це шлях до набуття досвіду та вміння у військовій справі. Ви маєте перед собою конкретні завдання, і перевірка отриманих знань і вмінь може бути не тільки на навчальних полігонах, але й у реальному бою. Зачерпніть з джерела знань вашого навчального закладу якнайбільше, зростайте духовно — і ви станете не тільки висококваліфікованими військовиками, але й для своїх підлеглих справжніми батьками-командирами, вихователями. Ви будете відповідати не тільки за себе, але й за особовий склад вашого підрозділу, Вам матері довірять своїх синів.

Будьте взірцем бездоганного виконання почесного обов’язку перед Батьківщиною, який нині для вас полягає у старанному навчанні, творчій співпраці з педагогічним складом, наполегливій роботі над собою, плекайте у собі потребу постійного самовдосконалення, професійного зростання, духовного збагачення. У цей новий час Вам випало вчитися не тільки на прикладах давніх воєн, але й на сучасному досвіді антитерористичної операції. Рівняйтеся на новітніх героїв України, які часто ціною свого життя і здоров’я відстоювали право держави на незалежність, право народу на вибір шляху в майбутнє.

Сьогодні довіра до армії особливо висока і саме вам кріпити її в найближчому майбутньому своєю ратною працею. Гідно несіть високе звання військовослужбовця і патріота України. Ви відповідальні перед народом за оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

Бажаю вам успіхів у новому навчальному році, доброго здоров’я, творчої наснаги, здійснення особистих мрій та сподівань, непохитної віри в нашу перемогу.

Міністр оборони України

генерал-полковник В. ГЕЛЕТЕЙ