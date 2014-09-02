За добу на Донбасі загинули 15 українських військових, 49 поранені

За минулу добу загинули 15 українських військових, 49 були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожПарасюка захопили російські військові. Володимир хитрістю вирвався з полону - Філатов

За його словами, за минулу добу загинули 15 українських військових, 49 отримали поранення.