За добу на Донбасі загинули 15 українських військових, 49 поранені
13:08, 02 вересня 2014Військо
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Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
За минулу добу загинули 15 українських військових, 49 були поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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За його словами, за минулу добу загинули 15 українських військових, 49 отримали поранення.
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