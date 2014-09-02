В Німеччину на лікування відправлять 20 бійців, яких було поранено у боях під Іловайськом

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала радник президента Ольга Богомолець.

Рішення про відправку солдат, що отримали важкі поранення у боях під Ілловайськом, на лікування в Німеччину приймалося на президентському рівні. Читайте такожКомбат "Донбасу" про ситуацію в Іловайську: Витягли ще 10 поранених

"Президент України Петро Порошенку доручив мені як своєму раднику контролювати процес огляду поранених солдат в Київському військовому госпіталі, щоб мати можливість відібрати 20 військових, котрі потребують термінового лікування і оперативного втручання, що не може бути надано в Україні", - написала вона.

Лікарі всю ніч займалися підготовкою поранених солдат та документації для термінової відправки в Німеччину.Читайте такожПонад 80 поранених під Іловайськом бійців привезли до Дніпропетровська

Сьогодні о 10.30 колона із 15 спеціально обладнаних автомобілів швидкої допомоги з українськими військовими відправиться із Київського військового госпіталя у аеропорт Бориспіль. Спеціальний літак Бундесверу доставить поранених для подальшого лікування та реабілітації в медичні заклади по всій Німеччині, міста Кобленц, Ульм, Берлін, Гамбург.