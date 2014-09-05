Під Маріуполем біля села Широкине іде бій (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, вчора у другій половині дня з населеного пункту Безіменне росіяни почали наступ на Маріуполь через селище Широкине, що в 20 км на схід від Маріуполя.

Читайте такожБойовики знищили передовий блокпост "Азова" в 20 км від МаріуполяУ район Широкіного прорвалася колона бронетехніки кількістю до 5 танків, 3 самохідних артилерійських установок, установки «Град» та особового складу з мінометами та іншим важким озброєнням. У ході вчорашніх боїв першу атаку росіян було відбито. Сьогодні зранку бої відновилися. Росіяни використовують усі види важкої техніки. Важкий бій триває, українські військові тримають оборону, зауважив Лисенко.