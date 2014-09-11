У Чорному морі завершилися українсько-американські навчання Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, метою навчань, які тривали з 8 по 10 вересня, було «Проведення міжнародної операції зі встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі».

Сьогодні, 11 вересня, українські кораблі, катери і судна – учасники маневрів, повернулися до місць постійного базування.

У ході Sea Breeze-2014 відпрацьовано повний спектр завдань, які виконують надводні кораблі у відкритому морі, зокрема, протиповітряну і протикатерну оборону, протичовнову боротьбу у взаємодії з морською авіацією.

Читайте такожРосія в Криму проводить стрільби на тлі навчань "Sea Breeze-2014"

Крім того, військові моряки провели навчання з контролю за цивільним судноплавством у визначених зонах, здійснили пошук і виявлення судна-порушника, доглядові операції, пошуково-рятувальну операцію з висадкою рятувальної парашутно-десантої групи, а також провели тактичне маневрування, передачу вантажів на ходу.

Керівники навчання капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа (ВМС ЗСУ) і командор Джеймс Ейкєн (ВМС США) під час підведення підсумків маневрів констатували, що усі поставлені завдання, не дивлячись на високу інтенсивність проведення заходів у морі, виконані у повному обсязі.

На думку керівництва навчання, Sea Breeze-2014 поглибив взаємне співробітництво між флотами, продемонстрував міжнародну підтримку українським ВМС. Свідченням цьому є те, що штаби України і США у досить короткі терміни змогли спланувати навчання, здійснити постановку завдань, а країни-партнери – відгукнутися на запрошення і виділити відповідний ресурс.

Під час підведення підсумків, зокрема, високо оцінені дії екіпажів фрегата «Гетьман Сагайдачний» і вертольота палубної авіації Ка-27 українських ВМС. Зокрема, вертоліт в ході маневрів здійснив 8 посадок на палубу есмінця ВМС США «Росс», і кілька десятків посадок на палубу «Гетьмана Сагайдачного».

Сторони також попередньо обговорили перспективи проведення навчання серії Sea Breeze наступного року.

Читайте такожІноземним військовим розповіли про відновлення боєздатності ВМС ЗСУ після анексії Криму

Як повідомляв УНІАН, окрім України і США, корабельним складом у навчанні Sea Breeze-2014 були представлені Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Загалом до морської компоненти входили 12 кораблів та суден забезпечення, у тому числі 5 кораблів і суден від ВМС ЗС України та 2 корабля від Державної прикордонної служби України. Крім того, до заходів залучалися літаки і вертольоти морської авіації українських ВМС. Низка країн направила на навчання військовослужбовців у якості спостерігачів - Грузія, Королівство Норвегія, Королівство Швеція, а також Франція.

Загалом в навчанні взяли участь близько 2 тисяч чоловік особового складу.

Навчання проводилося відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та США, у дусі програми “Партнерство заради миру”.

Довідка УНІАН. З 1997 року по 2013 рік проведено 11 навчань серії Sea Breeze.