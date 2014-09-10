В Одесі знову запрацював контактний пункт з моніторингу цивільного судноплавства

Його завданнями є збір, обробка, аналіз та узагальнення інформації стосовно торговельного судноплавства в Чорному морі в інтересах операцій «Активні зусилля» та «Чорноморська гармонія».

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника контактного пункту капітана 2 рангу Ярослава Баліцького, наразі здійснено перший етап, який передбачає обмін відкритою інформацією стосовно цивільного судноплавства у Чорноморському регіоні. У рамках цього етапу встановлено взаємодію з державним підприємством «Дельта-лоцман». Крім того, відновлено співпрацю з постійним координаційним центром операції «Чорноморська гармонія» (ініціатива Військово-морських сил Туреччини).

"Таким чином на сьогодні контактний пункт спроможний щоденно отримувати інформацію щодо цивільних суден, які прямують до портів України з протоки Босфор та з чорноморських портів Туреччини, а також у зворотному напрямку, — повідомив офіцер. — Напрацьована за роки існування підрозділу база даних суден дає змогу завчасно виявляти підозрілі судна і повідомляти зацікавлені відомства, насамперед — Державну прикордонну службу України. У тому числі — і про судна, які заходять в порти тимчасово окупованої української території".

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Як додав капітан 2 рангу Ярослав Баліцький, наступним етапом стане повне відновлення спроможностей Контактного пункту виконувати міжнародні зобов’язання України в рамках антитерористичної операції НАТО у Середземному морі «Активні зусилля». За словами офіцера, це, зокрема, потребуватиме встановлення спеціальної апаратури зв’язку. Як планується, другий етап буде виконано у першому кварталі наступного року.

Керівник підрозділу також повідомив, що відновлення діяльності у значній мірі стало можливим завдяки допомозі волонтерських організацій, які допомогли у придбанні станцій автоматичної ідентифікації суден. Завдяки цьому, дані моніторингу цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря передаються у режимі он-лайн до різних систем безпеки судноплавства, зокрема до Міжнародної системи безпеки на морі (MSSIS).

9 вересня контактний пункт відвідав командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Гайдук. Керівник виду Збройних Сил заслухав доповідь начальника контактного пункту, наголосив на важливому значенні дотримання міжнародних зобов’язань, побажав особовому складу успішного виконання поставлених завдань.

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Довідка. Контактний пункт було утворено у червні 2006 року у м. Севастополь, на виконання відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України. Його основними завданнями є збір, обробка, аналіз та узагальнення інформації стосовно торговельного судноплавства з метою виявлення незаконної діяльності в Середземному та Чорному морях, надання цієї інформації до командування операцій встановленим порядком, оперативне доведення отриманої від командувань операцій інформації про незаконну діяльність суб’єктів морських перевезень в Середземному та Чорному морях до визначених міністерств та відомств України.