На честь героїчно загиблого підполковника Мамадалієва назвали одну з вулиць Новоукраїнки

На Кіровоградщині відбулася чергова сесія Новоукраїнської міської ради, важливим питанням якої стало перейменування однієї з вулиць міста на честь загиблого героя, уродженця міста Новоукраїнка, підполковника Збройних Сил України Володимира Мамадалієва. Офіцер віддав своє життя у боротьбі з тероризмом, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Народні обранці змінили назву провулку Панфілова на вул. Мамадалієва. Фінансові витрати на переоформлення документів власників домоволодінь цієї вулиці, а також виготовлення адресних покажчиків взяла на себе Новоукраїнська міська рада.

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Довідка: Володимир Гаїбович Мамадалієв народився 14 лютого 1977 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. У 1994 році вступив до Одеського училища сухопутних військ. Проходив офіцерську службу у бойових частинах Сухопутних військ, у штабі 6 армійського корпусу та оперативного командування «Південь». З перших днів проведення антитерористичної операції на сході країни підполковник Володимир Мамадалієв перебував на передовій. 4 липня 2014 року офіцер героїчно загинув під час мінометного обстрілу позицій АТО та штурму блокпосту на горі Карачун під Слов’янськом.