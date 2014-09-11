Міноборони розраховує до кінця року отримати 145 зразків озброєння

На цьому наголосив заступник директора Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони Ігор Одноралов.

"Очікуємо, що до кінця року буде отримано 145 основних зразків озброєння та військової техніки. Це літаки, гелікоптери, броньовані машини, понад півтисячі зразків стрілецької зброї вітчизняного виробництва, а також прилади спостереження, нічного бачення, тепловізори та засоби зв’язку", - повідомив Ігор Одноралов.

Заступник директора Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки підкреслив, що до війська постачатимуться лише новітні зразки військової техніки.

"Переозброєння збройних сил здійснюється поступово. Новітні зразки стрілецької зброї постачаються до підрозділів, які виконують найбільш важливі та складні завдання", - зазначив Ігор Одноралов.

Він повідомив, що до війська вже поставлено озброєння та військової техніки на суму близько 150 млн. грн.: це дев’ять модернізованих танків БМ «Булат», два модернізованих літаки Су-25, вертольоти Мі-8МТВ, станції «Адрос», протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» та керовані ракети до них.

"Для закупівлі озброєння і військової техніки державою на цей рік передбачено майже 1,3 млрд. грн. Це дуже велика сума, якої ми не отримували вже багато років", - наголосив Ігор Одноралов. Він додав, що на відміну від минулих років, цього року фінансування відбувається стало, відповідно до помісячного розпису видатків.

Заступник директора Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки зауважив, що вітчизняні підприємства промисловості, які спеціалізуються на виробництві озброєння та військової техніки, не мають на складах готових зразків ОВТ, що пояснюється його високою ринковою вартістю. Виробництво озброєння та військової техніки потребує залучення значного фінансового ресурсу, який не може бути виділено з обігових коштів підприємств. Тому воно реалізується лише під державне фінансування в рамках оборонного замовлення або контрактів з іноземними замовниками. Така практика притаманна будь-якій країні-розробнику та виробнику озброєнь світу.

"Розраховувати на те, що наступного дня після виділення державою коштів у війську з’являться нові зразки зброї, не варто, адже виробництво техніки - це складний технологічний процес, який триває від шести до восьми місяців і до якого залучено чимало виробників", - повідомив Ігор Одноралов. Водночас, Міністерством оборони проводиться активна робота з підприємствами-виконавцями державного замовлення, направлена на активізацію цього процесу. Ми вирівнюємо ситуацію, поновлюємо як технологічний, так і людський потенціал нашої оборонної промисловості, і результати вже є. Багато підприємств перейшли на тризмінний графік виробництва, повернули на роботу фахівців, які свого часу вимушені були звільнитися через відсутність замовлень.

Ігор Одноралов поінформував, що сьогодні продовжується укомплектування військ, які беруть участь в проведенні АТО, оптичними приладами, біноклями нічного бачення та тепловізорами. Також проводяться заходи щодо закупівлі 1700 одиниць сучасних приладів спостереження та прицілювання на суму близько 148 млн. грн. Згідно з державним оборонним замовленням, планується закупівля окулярів нічного бачення ОНБ-300, прийнятих на озброєння збройних сил.

Як благодійну допомогу військовими частинами збройних сил вже отримано 24 тепловізори та 8 біноклів нічного бачення.