Під час багатонаціонального навчання "Кленова Арка - 2014" застосовують досвід учасників АТО

Учасники багатонаціонального навчання «Кленова Арка — 2014», що триває за участю майже 20 українських військовослужбовців у польському місті Люблін, приступили до практичної фази.

За сценарієм навчання «Кленова Арка — 2014» було видано навчально-бойовий наказ, за яким міжнародний контингент займає базовий табір та організовує його охорону і оборону. Під час цього періоду важлива роль відводиться організації взаємодії між командиром батальйону та трьома підпорядкованими багатонаціональними ротами. Паралельно усі дії супроводжуватимуть заходи інформаційно-психологічної протидії, які забезпечать фахівці зі зв’язків з громадськістю, інформаційно-психологічних операцій та військово-цивільних відносин. Чи не вперше в серії навчань «Кленова Арка», що триває з 2011 року, наголос робиться на протидії інформаційним атакам противника та ведення активних дій в інформаційному полі.

Серед учасників навчання «Кленова Арка — 2014» є військовослужбовці однієї з аеромобільних бригад Збройних Сил України, які незадовго до цього повернулися після участі в АТО. Їхній бойовий досвід враховується під час планування та проведення операції за участі спільного литовсько-польсько-українського батальйону. Десантники швидко адаптуються до обстановки й ситуації та приймають правильні рішення.

"Ми знаємо як і де облаштувати блокпост, вести спостереження, правильно облаштовувати фортифікаційні укріплення, звідки ворог може вести вогонь, як маневрувати та протидіяти, - зазначив офіцер окремої аеромобільної бригади. - Колеги з інших армій беруть до уваги наші поради й впроваджують наш досвід в ході цього навчання".

Варто зазначити, що українські військовослужбовці вперше у серії багатонаціональних навчань «Кленова Арка» в складі групи канадських інструкторів залучаються до проведення занять з теорії та практики процесу ухвалення військових рішень за міжнародними стандартами, порядку роботи програмного забезпечення імітаційного моделювання JCATS, а також зв’язків з громадськістю.

Учасники цього заходу міжнародного військового співробітництва впевнені, що навчання стане хорошим досвідом.