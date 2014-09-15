Тисячі житомирян взяли участь у телемарафоні Житомир — Слов’янськ: «95-та, МИ З ВАМИ!»

Протягом двох годин усі охочі спілкувалися в прямому ефірі з земляками-десантниками, які на даний час виконують завдання на сході країни. Під час віртуальної зустрічі житомиряни висловлювали військовослужбовцям слова вдячності та підтримки.

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— Цьогоріч ми не відзначаємо день міста, якому сьогодні 1130 років. Буде ще багато свят, і справжнє свято буде тоді, коли ви всі живими та здоровими повернетеся до рідної домівки, — зазначив, звертаючись до воїнів-десантників, перший заступник міського голови Сергій Сухомлин.