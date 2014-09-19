"Репід Трайдент-2014": відбулися тренування зведених підрозділів на різних ділянках полігону

Військовослужбовці Збройних Сил України та бійці Національної армії Республіки Молдова практикувались у виявленні вибухівки на визначеній місцевості та її знешкодженні. Варто відзначити, що тренування з військовими проводили досвідчені інструктори-сапери, які брали участь в зоні проведення АТО та різних «гарячих точках» світу. Методичну і практичну допомогу у проведенні занять на цій навчальній ділянці також надавали фахівці спеціалізованого саперного підрозділу ЗС Канади, які вже четвертий рік поспіль беруть участь у тренінгах «C-IED» з учасниками серії навчань «Репід Трайдент».

— Під час польового виходу особлива увага приділяється новітнім видам вибухових речовин, — повідомив канадський інструктор сержант Батлер. — Сьогодні досить актуальною є робота військових саперів, адже саме від їх дій може залежати десятки людських життів.

Читайте такожАртилеристи ВМС проводять тактичні навчання із виконанням бойових стрільбНа території поблизу базового табору багатонаціонального батальйону, що має кодову назву «Лізард», військові збройних сил Румунії відпрацювали правильність та послідовність дій на блокпосту. Зокрема, іноземні військові провели обшук людей, які проходили через умовний кордон, перевірили наявність документів та з’ясували іншу необхідну інформацію. Адже персонал, який виконує службу на стаціонарному або рухомому блокпості окрім інших дій, виконує ще й завдання із розвідки та збору інформації. Цей елемент, як обов’язковий етап підготовки, передбачено в алгоритмах навчальних дій військовослужбовців миротворчих підрозділів.

Крім того, румунські бійці відбили напад так званих, терористів, на військових прикордонного оточення. Контрнаступальними діями національного контингенту Румунії «бандформування», роль якого виконували бійці спеціального підрозділу під керівництвом майора Ігоря Хайло, було знешкоджено.

Читайте такожПо всій Україні пройдуть військово-медичні навчанняКерівник заняття на навчальній ділянці задоволений діями іноземних військових та переконаний, що лише чіткий алгоритм дій забезпечить професійно виконувати поставлені завдання.

— Моє завдання — навчити багатонаціональні військові контингенти правильно діяти на «чек-пойнті», — сказав молдовський інструктор-спостерігач майор Іон Козма. — Бійці повинні чітко подавати команди, фахово проводити обшук людей та рішуче реагувати на незаконне порушення межі території, що охороняється.