В Одесі відбулися збори з позаштатними прес-офіцерами частин та установ Військово-Морських Сил ЗС України

Начальник прес-центру — прес-секретар Командувача ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олег Чубук довів до присутніх основні вимоги щодо підготовки інформаційних повідомлень та взаємодії зі ЗМІ.

— Ідея запровадження позаштатних посад прес-офіцерів у Військово-Морських Силах Збройних Сил України насправді виникла вже давно, події останнього часу переконливо підтверджують її актуальність. Подібна практика є на флотах іноземних держав, — пояснив тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу — першого заступника командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Андрій Тарасов. — Зокрема, всі екіпажі кораблів, з якими фрегату «Гетьман Сагайдачний» доводилося співпрацювати в ході операцій «Океанський щит» та «Аталанта», мають штатних або позаштатних прес-офіцерів.

Під час збору з офіцерами, відповідальними за об’єктивне інформування громадськості з питань діяльності Військово-Морських Сил Збройних Сил України, було проведено низку теоретичних і практичних занять. Зокрема, представники газети Міноборони «Флот України» поділилися секретами майстерності фоторепортажних зйомок, а військові журналісти телерадіокомпанії вітчизняного оборонного відомства «Бриз» разом із колегами з Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м. Одеса) провели практичні заняття з надання теле- та радіоінтерв’ю, вказали на типові помилки під час спілкування з журналістами.

Підбиваючи підсумки заходу, капітан 1 рангу Андрій Урсол наголосив, що передислокованим з тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополь в Одеську і Миколаївську області Військово-Морським Силам ЗС України військовим вдалося у досить стислі терміни відновити боєздатність значної частини кораблів, літальних апаратів морської авіації і підрозділів військ берегової оборони, про що сьогодні потрібно об’єктивно інформувати громадськість регіону та усієї країни.