У Харкові понад 60 військових льотчиків отримали офіцерські погони

У Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відбувся ритуал випуску льотчиків. Офіцерські погони і дипломи про закінчення видового військового вишу отримали понад 60 випускників льотного факультету.

"Усі юнаки, які навчалися за спеціалізацією льотчиків-винищувачів, побили рекорд останніх років і перетнули відмітку в 100 годин нальотного часу. Цей факт дозволить їм в короткий час приступити до виконання важливих завдань на бойових літаках типу Су-24М, Су-27 та МіГ-29", — повідомив виконуючий обов’язки начальника університету, військовий льотчик І класу генерал-майор Андрій Алімпієв.

Під час урочистостей щирі слова привітання молодим офіцерам висловив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, військовий льотчик І класу генерал-полковник Юрій Байдак, представники місцевих органів самоврядування та ветерани військової авіації.

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"Від імені старших поколінь бажаю випускникам завжди легкого злету та м’якої посадки", — привітав випускників командувач Повітряних Сил Збройних Сил України.

За новою військовою традицією, генерал-полковник Юрій Байдак вручив золотому медалісту лейтенанту Віталію Буцко символічний перехідний символ офіцерського братерства «Меч дружби», подарований членами Повітряного ескадрону Об’єднаного королівства Великобританії. Відтепер цей атрибут льотної майстерності буде знаходитися у видовому виші і щороку вручатиметься тільки кращим за підсумками льотного навчання.

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Молодих лейтенантів на зразкову службу благословив настоятель Храму Софії премудрості Божої протоієрей панотець Андрій.

На завершення урочистостей почесні гості побували у спеціалізованих навчальних класах, де оглянули сучасні авіаційні тренажери, оцінили інші об’єкти інфраструктури військового вишу.