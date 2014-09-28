На Луганщині зафіксували два російські вертольоти Мі-8 (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Вчора близько 14.00 зафіксовано політ двох вертольотів Мі-8 збройних сил Російської Федерації уздовж кордону на ділянці Станиця Луганська - Красна Талівка", - сказав Лисенко.

Читайте такожРФ розгорнула табір та підвезла важку техніку до кордону з Кримом Водночас він зауважив, що упродовж доби російські літаки не порушували український повітряний простір.

За словами Лисенка, також не було вогневих контактів українських прикордонників із російськими військовими.