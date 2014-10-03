Відновлено понад 13 тис. одиниць військової техніки - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після наради у Генеральному штабі Збройних сил України.

“Відновлено і поставлено на озброєння більше 13 тис. одиниць техніки”, - сказав він.

Яценюк наголосив, що Міністерство оборони законтрактувало й отримало 70% нового обмундирування.

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“Що стосується фінансування, то всі обсяги уряд закрив. Додатковий мільярд, який може бути потрібний для відновлення і придбання військової техніки, ми готові виділити у вигляді урядових гарантій”, - сказав Яценюк.