Відновлено понад 13 тис. одиниць військової техніки - Яценюк
15:55, 03 жовтня 2014Військо
0 0
Понад 13 тис. одиниць військової техніки відновлено і поставлено на озброєння.
Держава відновила 13 тисяч одиниць військової техніки / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після наради у Генеральному штабі Збройних сил України.
“Відновлено і поставлено на озброєння більше 13 тис. одиниць техніки”, - сказав він.
Яценюк наголосив, що Міністерство оборони законтрактувало й отримало 70% нового обмундирування.
Читайте такожНа Рівненщині майстри відновили вже понад 120 одиниць військової техніки для бійців АТО
“Що стосується фінансування, то всі обсяги уряд закрив. Додатковий мільярд, який може бути потрібний для відновлення і придбання військової техніки, ми готові виділити у вигляді урядових гарантій”, - сказав Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter