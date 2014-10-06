Порошенко нагородив більш ніж 90 військових за героїзм

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня

ТРЕПАКА Олександра Сергійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АБРОСІМОВА Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта

БАННИКА Артема Валерійовича — лейтенанта

БОНДАРОВИЧА Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта

ВАСЬКІВСЬКОГО Сергія Миколайовича — майора

ГАРАСИМЯКА Петра Миколайовича — майора

ЗІНЧАКА Валентина Леонідовича — старшого лейтенанта

КОЛОДІЯ Сергія Володимировича (посмертно) — капітана

КУЛИГІНА Олега Борисовича (посмертно) — капітана

НЕДРЮ Кирила Михайловича — лейтенанта

ПОДОЛЯНЧУКА Євгенія Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта

СИДОРОВА Олександра Володимировича — підполковника

СОРОКУ Дмитра Вячеславовича — старшого лейтенанта

ТЕРЕЩЕНКА Віталія Ігоровича — лейтенанта

ТРОФИМЕНКА Олега Йосиповича — капітана медичної служби

ЧЕРНИШЕВА Вадима Михайловича — капітана

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

ГОЛОВЕЦЬКОГО Євгена Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АКБАШЕВА Руслана В’ячеславовича — старшого солдата

БОЧУРСЬКОГО Олександра Георгійовича — прапорщика

БУРКОВСЬКОГО Віталія Олексійовича — старшину

ВЕЛИЧКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата

ГАЙДЕШКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

ГАЙДУКА Степана Володимировича — старшого солдата

ГИЛУНА Владислава Валерійовича — старшого солдата

ГОЛОВЕНКА Сергія Олександровича — солдата

ГОЛОВЕЦЬКОГО Костянтина Миколайовича — молодшого сержанта

ГРИШУКОВА Олексія Ігоровича — солдата

ГУСАКОВА Віталія Олександровича — молодшого сержанта

ДАНИЛЮКА Вадима Юрійовича — старшого солдата

ДАШЕВСЬКОГО Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ДВОРЦОВА Дмитра Сергійовича — солдата

ДРЮЧЕНКА Артема Миколайовича — старшого солдата

ЗИКІНА Віталія Миколайовича — сержанта

ЗІНЧЕНКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ІВАНІСОВА Андрія Валерійовича — солдата

КАЛІНЧУКА Анатолія Миколайовича — солдата

КАЛУША Івана Михайловича — старшого сержанта

КОНСТАНТИНОВИЧА Віктора Володимировича — старшого сержанта

КРИЦЬКОГО Дениса Леонідовича — старшого сержанта

КУЦА Віталія Володимировича — прапорщика

КУЦОГО Станіслава Івановича — молодшого сержанта

КУЩЕНКА Євгена Віталійовича — старшого солдата

ЛЕСЮКА Богдана Івановича — солдата

ЛОГВІНА Максима В’ячеславовича — солдата

МАЛИШКА Романа Вікторовича — старшого солдата

МАНОЙЛЕНКА Станіслава Васильовича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Сергія Івановича — солдата

МИКИТЕНКА Ігоря Леонідовича — солдата

МОЗОЛЯ Володимира Миколайовича — старшого солдата

МОІСЕЄНКА Андрія Сергійовича — солдата

МОЛОКОЄДОВА Олександра Івановича — сержанта

НАЛЬОТУ Євгена Андрійовича — старшого солдата

ОДУДА Ігоря Володимировича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Юрія Богдановича — сержанта

ОНІЩЕНКА Романа Миколайовича — солдата

ПАТРУШЕВА Олега Миколайовича — солдата

ПАЩЕНКА Віталія Миколайовича — сержанта

ПРИШНЯКА Дмитра Сергійовича — сержанта

РЯБУХУ Тараса Михайловича — солдата

СЛІПОГО Сергія Фотійовича — сержанта

ТЕРЕХОВА Юлія Ігоровича — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Олександра Вікторовича — прапорщика

ТОКАРЯ Антона Олеговича — солдата

ХОРІНА Євгена Олексійовича — солдата

ХРЯПІНСЬКОГО Дмитра Андрійовича — старшого солдата

ЧЕРНЯВСЬКОГО Дениса Анатолійовича — старшого солдата

ЧІЧКУ Андрія Івановича — солдата", — йдеться в Документі.