Порошенко нагородив більш ніж 90 військових за героїзм
Президент Петро Порошенко підписав указ №754/2014 «Про відзначення державними нагородами України».
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня
ТРЕПАКА Олександра Сергійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АБРОСІМОВА Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта
БАННИКА Артема Валерійовича — лейтенанта
БОНДАРОВИЧА Дмитра Ярославовича — старшого лейтенанта
ВАСЬКІВСЬКОГО Сергія Миколайовича — майора
ГАРАСИМЯКА Петра Миколайовича — майора
ЗІНЧАКА Валентина Леонідовича — старшого лейтенанта
КОЛОДІЯ Сергія Володимировича (посмертно) — капітана
КУЛИГІНА Олега Борисовича (посмертно) — капітана
НЕДРЮ Кирила Михайловича — лейтенанта
ПОДОЛЯНЧУКА Євгенія Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта
СИДОРОВА Олександра Володимировича — підполковника
СОРОКУ Дмитра Вячеславовича — старшого лейтенанта
ТЕРЕЩЕНКА Віталія Ігоровича — лейтенанта
ТРОФИМЕНКА Олега Йосиповича — капітана медичної служби
ЧЕРНИШЕВА Вадима Михайловича — капітана
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
ГОЛОВЕЦЬКОГО Євгена Миколайовича — старшого солдата
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АКБАШЕВА Руслана В’ячеславовича — старшого солдата
БОЧУРСЬКОГО Олександра Георгійовича — прапорщика
БУРКОВСЬКОГО Віталія Олексійовича — старшину
ВЕЛИЧКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
ГАЙДЕШКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
ГАЙДУКА Степана Володимировича — старшого солдата
ГИЛУНА Владислава Валерійовича — старшого солдата
ГОЛОВЕНКА Сергія Олександровича — солдата
ГОЛОВЕЦЬКОГО Костянтина Миколайовича — молодшого сержанта
ГРИШУКОВА Олексія Ігоровича — солдата
ГУСАКОВА Віталія Олександровича — молодшого сержанта
ДАНИЛЮКА Вадима Юрійовича — старшого солдата
ДАШЕВСЬКОГО Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ДВОРЦОВА Дмитра Сергійовича — солдата
ДРЮЧЕНКА Артема Миколайовича — старшого солдата
ЗИКІНА Віталія Миколайовича — сержанта
ЗІНЧЕНКА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ІВАНІСОВА Андрія Валерійовича — солдата
КАЛІНЧУКА Анатолія Миколайовича — солдата
КАЛУША Івана Михайловича — старшого сержанта
КОНСТАНТИНОВИЧА Віктора Володимировича — старшого сержанта
КРИЦЬКОГО Дениса Леонідовича — старшого сержанта
КУЦА Віталія Володимировича — прапорщика
КУЦОГО Станіслава Івановича — молодшого сержанта
КУЩЕНКА Євгена Віталійовича — старшого солдата
ЛЕСЮКА Богдана Івановича — солдата
ЛОГВІНА Максима В’ячеславовича — солдата
МАЛИШКА Романа Вікторовича — старшого солдата
МАНОЙЛЕНКА Станіслава Васильовича — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Сергія Івановича — солдата
МИКИТЕНКА Ігоря Леонідовича — солдата
МОЗОЛЯ Володимира Миколайовича — старшого солдата
МОІСЕЄНКА Андрія Сергійовича — солдата
МОЛОКОЄДОВА Олександра Івановича — сержанта
НАЛЬОТУ Євгена Андрійовича — старшого солдата
ОДУДА Ігоря Володимировича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Юрія Богдановича — сержанта
ОНІЩЕНКА Романа Миколайовича — солдата
ПАТРУШЕВА Олега Миколайовича — солдата
ПАЩЕНКА Віталія Миколайовича — сержанта
ПРИШНЯКА Дмитра Сергійовича — сержанта
РЯБУХУ Тараса Михайловича — солдата
СЛІПОГО Сергія Фотійовича — сержанта
ТЕРЕХОВА Юлія Ігоровича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Олександра Вікторовича — прапорщика
ТОКАРЯ Антона Олеговича — солдата
ХОРІНА Євгена Олексійовича — солдата
ХРЯПІНСЬКОГО Дмитра Андрійовича — старшого солдата
ЧЕРНЯВСЬКОГО Дениса Анатолійовича — старшого солдата
ЧІЧКУ Андрія Івановича — солдата", — йдеться в Документі.