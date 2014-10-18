Кількість генералів збройних сил України приведена до стандартів НАТО
18:54, 18 жовтня 2014Військо
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Кількість генералів збройних сил України приведена до стандартів НАТО.
Скорочено кількість генералів / фото прес-служби Міноборони
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра оборони Олександр Данилюк.
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"Щоб припинити дурні розмови про 500 генералів українських збройних сил, в черговий раз доповідаю: у результаті проведеної в Міноборони адміністративної реформи кількість генералів збройних сил приведена до стандартів НАТО, становить 121 генерала, що є 0,36% від загальної чисельності військовослужбовців", - написав радник міністра оборони.
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