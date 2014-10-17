Україна і США домовилися про програму щорічного обміну курсантами.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра оборони Олександр Данилюк. "В результаті непростих тримісячних переговорів сьогодні остаточно вдалося досягти домовленостей з США про велику програму щорічного обміну кадетами (курсантами) вищих військових навчальних закладів", - повідомив він.

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Олександр Данилюк зазначив, що на базі Гарвардського університету буде діяти спеціальна навчальна програма з управління у військовій сфері для вищих офіцерів і керівництва Міністерства оборони.