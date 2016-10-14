У Житомирі відкрився українсько-польський бізнес-форум

У Житомирі сьогодні відкрився українсько-польський бізнес-форум.

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Як передає кореспондент УНІАН, відкрили форум т.в.о. голови Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Мрозовскі.

У форумі беруть участь представники близько 100 підприємств з України та Польщі.

”На форумі представлено інвестиційний потенціал Польщі та Житомирщини. Серед учасників є представники відомих польських компаній», - зазначив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

У програмі форуму: експозиції вітчизняних та зарубіжних брендів у павільйонах на відкритих майданчиках, демонстраційні покази продукції українсько-польських промислових підприємств, а також спеціальні заходи, семінари, консультації фахівців.

Як заявили учасники форуму, за участі польських інвесторів на території Житомирщини вже створено більш як 30 підприємств. За обсягами зовнішньоторговельних операцій Республіка Польща посідає перше місце серед європейських країн-партнерів Житомирщини, друге займає Німеччина, а третє – Італія.

*** На території Житомирщини проживає найбільша діаспора поляків в Україні - близько 49 тис. осіб, або 3,5% населення області.