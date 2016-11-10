Довгий став представником УСПП в Раді





Таке рішення прийнято на з'їзді Українського союзу промисловців і підприємців. Повідомляється також, що кандидатуру нардепа підтримали в Федерації роботодавців України.

За словами Олеся Довгого, уже найближчим часом запрацює офіс бізнес-представника.

«Цей офіс буде інструментом комунікації між бізнесом і законодавчим органом. Його головне покликання – стимулювати реформи в Україні. Ця організація матиме потужний аналітичний центр для збору й обробки інформації, інтернет-майданчик для обговорення актуальних ініціатив, громадську приймальню. Це буде не лише віконце для прийому скарг. Перш за все, кожний підприємець зможе особисто взяти участь у створенні законів», - розповів депутат.

Олесь Довгий також зазначив, що його головна мета як бізнес-представника - мобілізувати парламент на проведення реформ, які сьогодні необхідні українському бізнесу та економіці в цілому.

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“Я став співавтором багатьох законодавчих ініціатив, спрямованих на дерегуляцію та покращення бізнес-клімату. Цю тенденцію необхідно підтримувати і збільшувати темпи. Адже, по-перше, робиться недостатньо. По-друге, робиться без врахування думки бізнесу”, - заявив Довгий.

“Я вірю в те, що реальним показником ефективності діяльності влади мають стати кількість збудованих сучасних заводів, кількість нових робочих місць та обсяги створеної в Україні додаткової вартості”, – наголосив нардеп.

Нагадаємо, що рішення створити офіс представника українського бізнесу у Верховній Раді було ухвалено 28 жовтня на засіданні Антикризової ради громадських організацій, яка схвалила проект Антикризової програми спільних дій влади та бізнесу.