Малий і середній бізнес Полтавщини отримав 38 млн грн фінансування завдяки кредитуванню "Приватбанку" через платформу "КУБ"

Про це в ході регіонального форуму в Полтаві «Україна - країна підприємців» повідомив директор Полтавського регіонального управління «Приватбанку» Олександр Цись.

«В Полтаві ми четверті в країні за програмою «КУБ». У Полтавській області з квітня видано 323 кредити на суму понад 38 млн грн і створено 527 робочих місць», - сказав він.

При цьому Цись підкреслив, що з усього обсягу виданих кредитів тільки один є проблемним.

Він зазначив, що всього банк по всій Україні за програмою «КУБ» прокредитував 91 тис. підприємців по непроектному фінансуванню і 3 тис. по проектному фінансуванню.

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві 18 листопада відкрився перший регіональний форум «Україна - країна підприємців», в ході якого місцева влада регіону презентує механізми стимулювання розвитку підприємництва, серед яких - можливість компенсації частини відсотків за банківськими кредитами за рахунок коштів місцевого бюджету.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.