"ПриватБанк" запросив українські банки приєднатися до програми фінансування малого та середнього бізнесу

Про це в ході регіонального форуму в Полтаві «Україна - країна підприємців» повідомив директор полтавського регіонального управління «Приватбанку» Олександр Цись.

Він нагадав, що платформа «КУБ» почала працювати у квітні та спочатку позиціонувалася як внутрішньобанківська програма, але потім виникла ідея розширити цю програму в масштабах країни і підключити до неї всю банківську систему.

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«Виникла ідея підключити до цієї роботи банківську систему всієї країни. Щоб не тільки «Приватбанк», а всі банки могли підключитися до цієї програми», - сказав Цись.

Як повідомляв УНІАН, малий і середній бізнес Полтавської області, який скористався кредитуванням через платформу «Приватбанку» «Кредити українському бізнесу», акумулюючу кошти людей, які бажають інвестувати в розвиток підприємництва, отримав фінансування на 38 млн грн.

Всього банк по всій Україні за програмою «КУБ» прокредитував 91 тис. підприємців по непроектному фінансуванню і 3 тис. по проектному фінансуванню.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано за 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.