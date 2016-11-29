Український бізнес за півроку виплатив іноземним інвесторам $600 мільйонів дивідендів

Обсяг перерахувань валюти бізнесом для виплати дивідендів після дозволу Національним банком України виплат іноземним інвесторам за 2014-2015 роки у червні поточного року вже досяг близько 600 млн дол. США.

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Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

«Нам важливо створювати умови, які заохочують надходження нових іноземних інвестицій в економіку. Адже саме завдяки іноземним інвестиціям поліпшується платіжний баланс, ростуть міжнародні резерви і пожвавлюється економіка. У той же час, такі пом'якшення обмежень не повинні впливати на валютний ринок. Пріоритетом для Національного банку є збереження досягнутої фінансової стабільності», - зазначив він.

Сологуб також зазначив, що Нацбанк поступово пом'якшує тимчасові обмеження на валютному ринку, і далі буде рухатися в напрямі їх лібералізації, однак ключовою умовою для цього є збереження фінансової стабільності, якої регулятору вдалося досягнути.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України дозволив з 13 червня репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу в місяць у межах більшого значення – еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.

Перерахувати дивіденди за кордон можуть емітенти корпоративних прав та акцій, за якими сплачуються дивіденди, або депозитарна установа, яка обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор. При цьому для перерахування дивідендів одна особа зможе вибрати один уповноважений банк.