Екснардеп, якого підозрюють у держзраді, отримав громадянство Сербії, - ЗМІ

За даними журналістів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 300 громадян РФ отримали громадянство Сербії за рішенням уряду.

Колишній народний депутат Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді, отримав громадянство Сербії. Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода".

Там зазначили, що рішення про надання Новинському громадянства опублікували 25 вересня у "Службовому віснику". Напередодні документ підписав прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут.

У рішенні, яке передбачає обхід звичайних процедур, сербський уряд покликається на положення закону, згідно із яким іноземець може стати громадянином Сербії за прискореною процедурою, якщо це відповідає "інтересам" держави.

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За даними журналістів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 300 громадян РФ отримали громадянство Сербії за рішенням уряду. Серед них були громадські діячі, політики та бізнесмени, яких західні країни внесли до санкційних списків через підтримку війни.

Важливо, що через це Сербія перебуває під "пильною увагою" Європейського Союзу, зокрема через можливість безвізового в'їзду таких громадян до країн ЄС.

Справа Новинського

У січні 2025 року ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському. Його звинувачують у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

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