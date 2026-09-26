В Україні недоступний ефір низки телеканалів: проблеми торкнулися й кабельних операторів

Проблеми з телеканалами виникли на тлі російських атак на українські дата-центри.

У Києві та низці інших українських міст почав масово зникати сигнал українських телеканалів. Зокрема, є проблеми з переглядом каналів через сервіси MEGOGO та SWEET TV. Крім того, перебої спостерігаються й у абонентів деяких кабельних операторів.

Проблеми з телеканалами виникли на тлі російських атак на українські дата-центри. Як пише dev.ua, у службі підтримки MEGOGO повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дата-центр головного партнера компанії.

Також у службі підтримки MEGOGO розповіли журналістам, що через фізичне пошкодження першоджерела наразі немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Інженери працюють над відновленням сигналу.

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Раніше через російські удари по дата-центрах призупиняли роботу телеканали "Новини LIVE", "Армія TV" та "Ми-Україна+".

Дата-центр Cosmonova в Києві припинив роботу після атак

Нагадаємо, що раніше великий дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу після російських атак. Дата-центр зазнав значних пошкоджень у результаті ворожої атаки.

У Cosmonova заявили, що дата-центр більше не працюватиме. Також у компанії заявили, що, незважаючи на масштаб пошкоджень, тривають роботи з локалізації наслідків пошкоджень, часткового перенесення та відновлення сервісів.

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