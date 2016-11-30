В Ужгороді проходить регіональний бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 250 представників малого і середнього бізнесу, а також тих, хто хоче стати підприємцями.

У роботі форуму беруть участь керівництво Західного регіонального управління Приватбанку, керівництво та депутати Закарпатської обласної ради, представники Ужгородської міської влади, керівництво регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців, Закарпатського обласного центру зайнятості та науковці економічного факультету Ужгородського національного університету.

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Український союз промисловців і підприємців за підтримки Приватбанку прагне показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

На учасників форуму чекають виступи представників влади та міжнародних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

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Серед планів організаторів програми «Країна підприємців» – проведення низки бізнес-форумів, у тому числі в регіонах, покликаних популяризувати культуру підприємництва в Україні.

Як повідомляв УНІАН, регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» вже пройшли в Полтаві, Києві, Дніпрі та Рівному.

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.