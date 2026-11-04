Дрони атакували логістичний центр Ozon в Адигеї, - ЗМІ

У компанії заявили, що всіх співробітників евакуювали.

У ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея). Про це повідомляє російське видання Astra.

У компанії заявили, що всіх співробітників евакуювали, тож обійшлося без постраждалих.

"Товари, розміщені у комплексі, приховаємо з вітрини маркетплейсу. Скасуємо замовлення, які не зможемо привезти з інших об'єктів. Поки що не приймаємо в логістичному центрі постачання від продавців, а ті, що в дорозі – перенаправляємо на інші об'єкти. Клієнти можуть оформляти замовлення як завжди, ми зберемо їх в інших логістичних комплексах і доставимо покупцям", - заявили в прес-службі Ozon.

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Використання росіянами маркетплейсу Ozon

Як повідомляв УНІАН, за рік користувачі російського маркетплейсу Ozon придбали понад 2,13 млн товарів подвійного та військового призначення на загальну суму більш як 25 млрд рублів (понад 290 млн доларів). Такі дані випливають із внутрішньої аналітики маркетплейсу за період із серпня 2025 року до липня 2026-го. Дослідники нарахували 33 категорії товарів, які можуть безпосередньо використовуватися для ведення бойових дій. Їх умовно розділили на чотири основні групи: військово-тактичне спорядження, оптика, комплектуючі та обвіси для зброї, а також дрони й товари, пов’язані з ними.

Найбільше грошей покупці витратили на військово-тактичне спорядження. До цієї групи увійшли бронежилети, бронешоломи, розвантажувальні системи та пояси, плити й перехідники для бронежилетів, а також засоби захисту шиї та плечей, пише видання.

Найпопулярнішим товаром стали бронежилети. На Ozon представлені десятки їхніх моделей. Загалом за рік на маркетплейсі придбали майже 157,7 тисячі бронежилетів на 5 млрд 67 млн рублів (близько 59 млн доларів). Ще понад 1,48 млрд рублів (понад 17 млн доларів) користувачі витратили на 81,1 тисячі бронешоломів. Майже 159 тисяч комплектів розвантажувальних систем і поясів принесли продавцям близько 1,2 млрд рублів (14 млн доларів).

Другою за обсягом витрат категорією стала військова оптика. До неї дослідники віднесли коліматорні, оптичні, цифрові та тепловізійні приціли, кріплення і кришки для них, прилади нічного бачення та тепловізори.

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