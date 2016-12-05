Кабмін запускає проект моніторингу ділової активності в регіонах

Кабінет міністрів України в рамках підтримки розвитку бізнесу запускає проект постійного моніторингу ділової активності в регіонах, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час роботи першого Міжнародного конгресу мерів.

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Гройсман наголосив, що проект реалізується силами відкритого при уряді Офісу підтримки і супроводу інвестицій та за експертної підтримки американського урядового інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund.

«Проект називається «36,6» - як температура тіла здорової людини. Ми хочемо на карті України в розрізі кожної області розуміти за ключовими показниками, як почувається бізнес: чи вчасно повертають ПДВ, чи вчасно дають дозволи, чи не мучать додатковими перевірками. Всі ці показники будуть у постійному моніторингу», - сказав Гройсман.

Довідка УНІАН. Кабмін у середині жовтня створив Офіс супроводу інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах діяльності в країні, і призначив директором Офісу керівного партнера київського офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака. Фінансування Офісу здійснює Western NIS Enterprise Fund.

Загалом в Україні налічується понад 1 млн приватних компаній. З них, за даними Держстату, дві третини вважається економічно активними.