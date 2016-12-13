У Житомирі представники місцевої влади заявляють про готовність сприяти розвитку малого і середнього бізнесу

У Житомирі сьогодні, 13 грудня, у рамках бізнес-форуму "Україна – країна підприємців", ініційованого Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців та підприємців, представники місцевої влади заявили про готовність сприяти розвиткові малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, на бізнес-форумі, який сьогодні проходить у кінотеатрі "Україна", Житомирський міський голова Сергій Сухомлин заявив, що органи місцевої влади повинні сконцентрувати свої зусилля для того, щоб допомогти працювати підприємцям і допомогти створювати нові робочі місця.

Сухомлин, зокрема, розповів про плани влади відкрити у Житомирі у наступному році центр розвитку бізнесу.

"Є польська ініціатива, яка підтримується українським урядом щодо відкриття таких центрів, Житомир став 9-м таким містом в Україні і я сподіваюся, що у наступному році за підтримки Республіки Польща у нас відкриють такий центр", - підкреслив Сухомлин.

У свою чергу під час підходу до преси в рамках бізнес-форуму заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута нагадав, що в області, зокрема, успішно діє програма підтримки нерентабельних сільськогосподарських підприємств. При цьому він також повідомив про плани обласної влади передбачити кошти для підтримки малого та середнього підприємництва Житомирщини у програмі соціально-економічного розвитку області на 2017 рік, яку планують прийняти вже до кінця цього року.

"Багато що робиться в цьому напрямку у Житомирі, але хотілося б розвивати бізнес і в інших районах Житомирської області, бо ми знаємо, як багато є проблем із працевлаштуванням населення у районах, тому зайнятість населення за рахунок створення нових робочих місць на місцях – це пріоритет цієї нової програми соціально-економічного розвитку Житомирської області", - сказав Лагута.

Сьогоднішній бізнес-форум в Житомирі об'єднав підприємців, власників малого бізнесу. Участь у форумі беруть представники місцевої влади, лідери громадських асоціацій бізнесу, банкіри, успішні підприємці Житомира, експерти з питань розвитку бізнесу, бізнес-тренери та інші.

Як прозвучало на заході, сьогодні учасники форуму дізнаються про нові можливості підтримки малого бізнесу місцевою владою за рахунок, зокрема, компенсації частини відсотків за банківськими кредитами з місцевих бюджетів.

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Також в рамках бізнес-форуму "Україна - країна підприємців" топ-менеджери Приватбанку і провідні експерти з розвитку бізнесу презентують житомирським підприємцям документи, необхідні для ведення бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі розпочав роботу регіональний бізнес-форум "Україна - країна підприємців".

Довідка УНІАН. Організатори форуму - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту - сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 мільйон нових робочих місць по всій країні.