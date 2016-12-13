У Житомирі розпочав роботу бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, бізнес-форум відкрився об 11:00 у кінотеатрі "Україна".

Основними питаннями форуму є проблеми створення та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Форум складатиметься з трьох панельних дискусій за участю представників влади, керівництва житомирського регіонального представництва Приватбанку та місцевих підприємців.

На форум прибули кілька сотень місцевих дрібних та середніх підприємців. Їх привітали: віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Костянтин Марчук, заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, директор Житомирського регіонального управління Приватбанку Павло Макарєєв та інші.

У програмі заходу — панельна дискусія "Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні: державні програми і підтримка ініціатив", а також "Бізнес в Україні: шлях до успіху", яка передбачає виступ місцевих підприємців, готових поділитися своїм успішним досвідом.

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Так, зокрема, заплановано виступ Аліни Очеретяни - засновниці взуттєвого бренду Kachorovska, Дмитра Антонюка - директора ISM Україна, Жанни Соловйової – голови правління "Фонду громади Житомира", Наталії Андрійчук – директора ТОВ "Візевен Європа", Дмитра Люшенка – власника юридичної фірми "Дмитро Люшенко і партнери".

Основним заходом форуму має стати презентація проектного фінансування Приватбанку на сервісі "КУБ" (Країна успішного бізнесу).

Так, під час панельної дискусії "Лайфхаки для бізнесу" заплановано виступ керівника напрямку по активно-пасивних операціях клієнтів МСБ Житомирського РУ Приватбанку Романа Грицюти з темою: "Проектне фінансування та Інкубатор".

Окрім цього, планується також виступ учасників форуму на темою: "Від ідеї до бізнесу. Розвиток та розширення".

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.