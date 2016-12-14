У Тернополі розпочав роботу регіональний бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, бізнес-форум відкрився об 10 годині в ТРЦ «Подоляни».

Основними питаннями форуму є проблеми створення та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Форум складатиметься з трьох панельних дискусій за участю представників влади, керівництва тернопільського регіонального представництва Приватбанку та місцевих підприємців. На форум прибули 200 учасників.

Їх привітали голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, директор Прикарпатського РУ Приватбанку Юрій Акуленко, заступник голови правління УСПП Михайло Ібрагімов.

Під час форуму також передбачений виступ місцевих підприємців, готових поділитися своїм успішним досвідом.

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Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.