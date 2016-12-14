На Хмельниччині Приватбанк за програмою "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес на 8 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію сьогодні озвучив директор Південно-Західного регіонального управління Приватбанку Юрій Браніцький під час першого регіонального бізнес-форуму «Україна – країна підприємців» у Хмельницькому.

Він зазначив, що це дало поштовх для створення близько 300 нових робочих місць. При цьому, третина усіх позик залучено у роздрібну торгівлю та виробництво.

За його словами, програма «КУБ» у Хмельницькій області працює з червня цього року, залучений кредит може становити від 50 до 300 тис. грн терміном на 12 місяців.

«Локомотивом усіх змін в Україні повинен стати малий і середній бізнес. Для цього необхідно зробити кілька необхідних кроків, щоб запрацювали базові параметри. І тільки після цього можливий ріст ВВП в країні», - наголосив Браніцький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хмельницькому розпочав роботу регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.